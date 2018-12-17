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В студенческом общежитии РГГРУ прошли обыски

17:26
  • понедельник
  • 17 декабря 2018

Полицейские нашли наркотики и оружие

В общежитии Российского государственного геологического университета им. Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) на юго-западе Москвы прошли обыски. Правоохранительные органы изъяли наркотики и оружие.

Задержаны несколько студентов, полиция начала проверку. После нее ректорат примет решение об отчислении нарушителей.

По данным СМИ, речь также идет о нескольких студентах из Ингушетии. Глава республики Юнус-Бек Евкуров распорядился выяснить причины задержания. Ситуация находится на контроле вице-премьера правительства республики - постпреда региона в Москве Алихана Цечоева, пишет "Интерфакс".

На данный момент университет работает в штатном режиме, все профилактические мероприятия завершены.

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Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе
Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе
Обыски общежития РГГРУ
Обыски общежития РГГРУ
Обыски общежития РГГРУ
Обыски общежития РГГРУ
Обыски общежития РГГРУ
Обыски общежития РГГРУ
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