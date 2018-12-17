В студенческом общежитии РГГРУ прошли обыски

Полицейские нашли наркотики и оружие

В общежитии Российского государственного геологического университета им. Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) на юго-западе Москвы прошли обыски. Правоохранительные органы изъяли наркотики и оружие.

Задержаны несколько студентов, полиция начала проверку. После нее ректорат примет решение об отчислении нарушителей.

По данным СМИ, речь также идет о нескольких студентах из Ингушетии. Глава республики Юнус-Бек Евкуров распорядился выяснить причины задержания. Ситуация находится на контроле вице-премьера правительства республики - постпреда региона в Москве Алихана Цечоева, пишет "Интерфакс".

На данный момент университет работает в штатном режиме, все профилактические мероприятия завершены.