Давай разденемся: Гузеева поддалась "маразму" Волочковой

Подписчики телеведущей негодуют из-за фото в сугробе

Телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в Instagram фотографию без верхней одежды и сравнила себя с Настенькой из сказки "Морозко".

"Морозко-2". Настенька. Улыбайтесь! Всем радостной недели!" – гласит подпись к фото. Пока одни оставляли восторженные комментарии, некоторые подписчики снимок не оценили, раскритиковав Гузееву за наготу и припомнив ей недавнюю встречу с балериной Анастасией Волочковой.

"Маразм Волочковой заразителен, особенно ближе к старости", - упрекнул пользователь, который скрывается под ником Trianon58.

"Ну, сравнили нормального человека с Волочковой – та, как села на шпагат, так и другой позы не знает", - оставила под фото комментарий Екатерина Петрова.

"Вслед за волочковой((((", - расстроилась Мария Дамар.

"Видно же, что это не выверты Волочковой, а просто самоирония", - вступилась за Гузееву oleola6.

"Лариса, Вам бы красненьким полотенечном голову покрыть - глядишь и серый волчёк бы подтянулся, в таком-то лесу", - советуют ведущей программы "Давай поженимся".