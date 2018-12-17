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Волкер спрогнозировал новые антироссийские санкции

18:10
  • понедельник
  • 17 декабря 2018

В ближайшие два месяца Россию могут наказать за инцидент в Керченском проливе

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер предположил, что в ближайшие два месяца будут введены санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе.

На данный момент, США и европейские страны решают, отнести новые рестрикции к пакету крымских санкций или выделить их в новый, пишет "Интерфакс"

13 декабря Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России "в связи с нулевым прогрессом в реализации Минских соглашений".

25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна - корабли - бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" - за незаконное пересечение границы. По данному факту ФСБ России возбудила уголовное дело. 24 моряка арестованы до 25 января. На данный момент они содержатся в московском СИЗО.

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