Слишком щедрому миллионеру грозит тюрьма

Богач разбросал 13 миллионов долларов из окна многоэтажки в Гонконге

Жители беднейшего района Гонконга стали свидетелями удивительного зрелища: с крыши одного из домов вдруг начали падать деньги. На изумлённую толпу посыпались купюры номиналом в 100 гонконгских долларов, это примерно 64 доллара США.

Прибывшая на место происшествия полиция попросила очевидцев сдать подобранное. По местным законам человек, нашедший деньги на улице, обязан поступить именно так. В противном случае он считается преступником. Позже выяснилось, что аттракцион невиданной щедрости устроил местный бизнесмен, который сколотил состояние на криптовалюте.

На следующий день он снова появился в том же районе, где и был задержан. Теперь псевдомеценату грозит крупный штраф и лишение свободы сроком до года за нарушение общественного порядка.