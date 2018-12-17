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Слишком щедрому миллионеру грозит тюрьма

20:12
  • понедельник
  • 17 декабря 2018

Богач разбросал 13 миллионов долларов из окна многоэтажки в Гонконге

Жители беднейшего района Гонконга стали свидетелями удивительного зрелища: с крыши одного из домов вдруг начали падать деньги. На изумлённую толпу посыпались купюры номиналом в 100 гонконгских долларов, это примерно 64 доллара США.

Прибывшая на место происшествия полиция попросила очевидцев сдать подобранное. По местным законам человек, нашедший деньги на улице, обязан поступить именно так. В противном случае он считается преступником. Позже выяснилось, что аттракцион невиданной щедрости устроил местный бизнесмен, который сколотил состояние на криптовалюте.

На следующий день он снова появился в том же районе, где и был задержан. Теперь псевдомеценату грозит крупный штраф и лишение свободы сроком до года за нарушение общественного порядка.

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