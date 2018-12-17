Порошенко обрек Украину на религиозную войну

В этих условиях украинский президент может отменить любые выборы

В Московском патриархате считают ничтожным значение так называемого Объединительного собора в Киеве, на котором был избран глава неканонической церковной структуры Епифаний. Признание его в православном мире является едва ли выполнимой задачей. Об этом говорится в обращении Священного синода УПЦ. Власти Украины ждут от Константинополя документа об автокефалии и строят воинственные планы, причем не только в духовной сфере.

"Пародия на автокефалию" - так происходящее на Украине охарактеризовали в епископате Молдовы. Еще жестче высказались представители Болгарской православной церкви. Свою оценку произошедшему дали и в самой канонической Украинской православной церкви.

"На этом соборе были объединены две неканонические структуры. То есть это объединение двух раскольнических течений, и для УПЦ решение этого собрания не имеет никакого значения. В Украине есть только одна каноническая церковь – Украинская православная церковь", - заявил управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Антоний.

Хотя это название у неё уже хотят отобрать. Соответствующий законопроект депутаты от "Блока Петра Порошенко" собираются внести в Верховную Раду, предложив переименовать УПЦ в РПЦ - Российскую православную церковь. На ее иерархов и священников, националист и депутат Дмитрий Ярош уже предложил открыть охоту.

"Охота на московских попов, которые верно служат Путину и Кириллу – дело угодное Богу и нашей Родине. Долой московских попов с Украины!" – заявил он.

И это, судя по всему, не пустые слова. Нужна лишь команда и повод, которым, вероятнее всего, станет томос об автокефалии. Его Киев, предположительно, обретет уже в январе, после чего всё и закрутится. Начнут, скорее всего, с Киево-Печерской лавры. Следом отобрать попытаются и другие святыни, находящиеся сейчас в ведении канонической Украинской православной церкви.

"Будут применять все меры юридического, физического и какого рода давления, чтобы захватить храмы и, по сути, ликвидировать каноническую церковь на Украине", - говорит глава центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров

"И тогда возможен серьезный религиозный конфликт, даже может быть религиозная война. И объявление настоящего военного положения. И в этих условиях президент Порошенко сможет отменить любые выборы и это будет ему просто политически выгодно", - рассуждает замглавного редактора сайта "Царьград" Михаил Тюренков.

Хотя в Киеве заверяют своих европейских партнеров: военное положение снимем 25 декабря, как и обещали. Вот и глава МИД ЕС Федерика Могерини сегодня упоминала об этом. Хотя эксперты уверены: Порошенко, вероятно, водит своих партнеров в Евросоюзе за нос, опираясь на заокеанских покровителей. А они командуют украинскому президенту обострять. Причем, касается это не только Донбасса, на линии разграничения с которым уже сосредоточены серьезные силы ВСУ, но и Крыма, где в декабре тоже ждут очередной провокации. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, уточнив и каким будет ответ России.

"Он получит ответ - мало не покажется, я вас уверяю. Это наша страна, это наша граница и мы не допустим, чтобы он пытался каким-то образом отстаивать свои, как он их понимает, интересы и нарушать те права, которые крымчане защитили на референдуме", - пообещал глава МИД.

При этом Лавров подчеркнул, что Россия не собирается воевать с Украиной, по-прежнему считая людей, живущих в этой стране, братским народом. У многих украинцев в России живут родственники. Правда теперь таких граждан, работающих преимущественно в силовых структурах, Порошенко предложил выявлять, проверять и даже наказывать.

"У нас есть большое количество государственных служащих, в том числе в правоохранительных органах, у которые есть родственники в Крыму. Я обратился к председателю СБУ, чтобы украинская контрразведка проверила сведения этих государственных служащих, поставив приоритет на правоохранительных и следственных органах. Как только проверка будет завершена и у меня будут основания, за мной дело не станет", - пригрозил Порошенко.

По сути, в стране начинается новая и доселе невиданная "охота на ведьм". И она приносит ему дивиденды. Но скорее не политические, а материальные. За прошедший год, пишет издание "Украинские новости", президент Украины заработал в 12 раз больше, чем прошлом. Главным бизнес-активом по-прежнему является "Рошен", который украинский гарант так и не продал, хотя клятвенно обещал. Это к вопросу о том, как Порошенко умеет держать свое слово.

Александр Панюшкин, Алексей Платонов, "ТВ Центр".