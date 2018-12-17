"Они не садисты": Путин заступился за судей и следователей

По словам президента, они обычные люди

Владимир Путин призвал не обвинять российских судей и правоохранителей в садистских наклонностях. Выступая на заседании Совета по развитию прав человека, глава государства заявил, что они обычные граждане России, такие же, как и другие люди.

"По поводу того, что у нашего следствия и, тем более, правосудия садистские наклонности. Я считаю, что это аллегория, это художественное преувеличение. Иначе, что у нас такая за судебная система? Вы сейчас сказали "судебная система". В систему в известной степени включены Конституционный суд и Верховный суд, это что, там все одни садисты, что ли, работают? Давайте мы покорректнее будем высказываться. Я понимаю, что вы хотели зажечь, хотели обратить на это внимание", - говорится в расшифровке заседания, которое состоялось 11 декабря. Текст опубликован на сайте Кремля.

Президент добавил, что за последнее время значительно вырос процент осужденных правоохранителей. При этом, по его словам, репрессивные действия в отношении правоохранительной и судебной систем не нужны, а необходима серьезная многоплановая работа.

Также президент пообещал внимательно ознакомиться с делом движения "Новое величие", участников которого обвиняют в экстремизме.