Стали известны подробности состояния парализованного Шумахера

Спортсмен может передвигаться и самостоятельно дышит

Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер идет на поправку. Он больше не прикован к постели и не нуждается в специальном аппарате для дыхания.

На данный момент Шумахер проживает на своей вилле в Швейцарии. Спортсмену постоянно требуются специальный уход и терапия. На эти медицинские процедуры уходит более чем 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Семья Шумахера тщательно скрывает спортсмена от СМИ и общественности. Тем не менее, Daily Mail утверждает, что гонщика в условиях строжайшей секретности хотят перевезти в одну из американских клиник штата Техас, которая специализируется на лечении черепно-мозговых травм.

В 2013 году Михаэль Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах во французских Альпах. Он упал на склоне, ударившись головой о камень. Гонщик полгода провел в медикаментозной коме в госпитале Гренобля. В июне 2014 года его перевезли в реабилитационный центр, а затем домой, где спортсмен продолжает восстанавливаться.