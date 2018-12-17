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Стали известны подробности состояния парализованного Шумахера

18:35
  • понедельник
  • 17 декабря 2018

Спортсмен может передвигаться и самостоятельно дышит

Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер идет на поправку. Он больше не прикован к постели и не нуждается в специальном аппарате для дыхания.

На данный момент Шумахер проживает на своей вилле в Швейцарии. Спортсмену постоянно требуются специальный уход и терапия. На эти медицинские процедуры уходит более чем 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Семья Шумахера тщательно скрывает спортсмена от СМИ и общественности. Тем не менее, Daily Mail утверждает, что гонщика в условиях строжайшей секретности хотят перевезти в одну из американских клиник штата Техас, которая специализируется на лечении черепно-мозговых травм.

В 2013 году Михаэль Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах во французских Альпах. Он упал на склоне, ударившись головой о камень. Гонщик полгода провел в медикаментозной коме в госпитале Гренобля. В июне 2014 года его перевезли в реабилитационный центр, а затем домой, где спортсмен продолжает восстанавливаться.

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