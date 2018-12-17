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Шипулин испытал стресс после обвинений в допинге

18:41
  • понедельник
  • 17 декабря 2018

Это "очень тяжело эмоционально", признался биатлонист

Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал о том, как общался с полицией в австрийском Обертиллиахе. 12 декабря ему и ряду других российских спортсменов предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года.

"Я пришел с тренировки, подзамерз, здесь была прохладная погода. Решил сходить в сауну. На 20-30 минут вышел. Поднимаюсь в халате, смотрю - сидят люди около номера: "Мы из полиции, хотим задать вам пару вопросов, можем ли мы где-нибудь уединиться?" – раскрыл подробности Шипулин.

Он уточнил, что сотрудники правоохранительных органов говорили с ним вежливо и вошли в ситуацию, когда он отказался давать показания без адвоката. Шипулин объяснил это тем, что находится в чужой стране и не знает местного законодательства, тогда полиция согласилась с его доводами.

Спортсмен откровенно рассказал о том, что ему пришлось пережить из-за "непонятных политических игр". У него "опустились руки", и ему было "очень тяжело эмоционально".

"В прошлом году я пережил очень большой стресс перед Олимпиадой. И сейчас, после того, как я поговорил с полицией, пришло осознание того, что повторяются те же истории", - поделился он в интервью порталу Калашников Media.

В МИД России ранее заявили, что действия австрийских правоохранителей рассматривают как провокацию и нагнетание обстановки. Прокуратура Австрии до сих пор не предоставила доказательств вины российских спортсменов.

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