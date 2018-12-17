Путин "обалдел" во время посещения старых "Крестов"

Глава государства рассказал, что людям в тюрьме вырывали зубы без анестетиков

Президент России Владимир Путин согласился с идеей перенести места лишения свободы ближе к населенным пунктам. Об этом он заявил на заседании Совета по правам человека 11 декабря, в понедельник Кремль опубликовал полную расшифровку встречи главы государства с правозащитниками.

Говоря о пенитенциарных учреждениях, Путин вспомнил свои эмоции во время посещения изолятора "Кресты" в Петербурге. По его словам, людям там вырывали зубы без анестетиков. "Я просто с ума сошёл, обалдел. Поэтому и принял решение: построим новую. Да и то пришлось несколько лет пробивать это. Это большие расходы", - рассказал президент.

Режиссер Александр Сокуров предложил Путину следующую идею: найти свободные помещения под исправительные учреждения в городах возможно, если поставить такую задачу. Глава государства с ним не согласился.

"Да нет, Александр Николаевич, не найдут. Вот я вам говорю, я не просто лично принимал решение, я продавливал это решение, чтобы построить, потому что в "Крестах" уже больше находиться невозможно", - ответил Путин.

Выступая на заседании СПЧ, глава государства призвал членов совета выражаться корректнее и не обвинять российских судей и правоохранителей в садистских наклонностях. По мнению Путина, полицейские и судьи – обычные граждане.