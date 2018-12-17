Шнуров высмеял в стихах жалобы Запашного

Россиянам не нужно ходить в цирк, они в нем живут

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров высмеял в стихах предложение директора Большого московского цирка Эдгара Запашного, которое он озвучил президенту России Владимиру Путину - дрессировщик предложил главе государства сходить в цирк.

В блокноте. Жирно. Поперек листочка

Написано уверенной рукой, -

Цирк обязателен для посещений, точка.

Но в воздухе повис вопрос, - на кой?

Порассуждай на трезвую и взвесь.

На представлении любой российский житель.

Куда ходить, когда уже мы здесь?

Как из него бы выйти, подскажите.

За четыре часа пост собрал 72,5 тысячи лайков и вызвал положительный отклик у подписчиков.

"Вот прям в глаз!!!! Скоро вашими стихами разговаривать буду!!!!", - написала nastya_s_maximova (орфорграфия и пунктуация автора сохранена – прим. ред.).

Ранее Эдгар Запашный пожаловался Владимиру Путину на то, что в Сколково в 2019 году появится площадка для Cirque du Soleil. По его мнению, это негативно скажется не только на российском цирке, но и на отечественном спорте. Представители Cirque du Soleil сочли обвинения голословными и необоснованными.