ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шнуров высмеял в стихах жалобы Запашного

19:32
  • понедельник
  • 17 декабря 2018

Россиянам не нужно ходить в цирк, они в нем живут

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров высмеял в стихах предложение директора Большого московского цирка Эдгара Запашного, которое он озвучил президенту России Владимиру Путину - дрессировщик предложил главе государства сходить в цирк.   

В блокноте. Жирно. Поперек листочка

Написано уверенной рукой, -

Цирк обязателен для посещений, точка.

Но в воздухе повис вопрос, - на кой?

Порассуждай на трезвую и взвесь.

На представлении любой российский житель.

Куда ходить, когда уже мы здесь?

Как из него бы выйти, подскажите.

За четыре часа пост собрал 72,5 тысячи лайков и вызвал положительный отклик у подписчиков.

"Вот прям в глаз!!!! Скоро вашими стихами разговаривать буду!!!!", - написала nastya_s_maximova (орфорграфия и пунктуация автора сохранена – прим. ред.).

Ранее Эдгар Запашный пожаловался Владимиру Путину на то, что в Сколково в 2019 году появится площадка  для Cirque du Soleil. По его мнению, это негативно скажется не только на российском цирке, но и на отечественном спорте. Представители Cirque du Soleil сочли обвинения голословными и необоснованными.

Читайте также:
Главное сегодня
Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров
Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.