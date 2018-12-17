Разозлившийся Турчинов заговорил на "понятном россиянам языке"

Секретарь СНБО Украины поспорил с Сергеем Лавровым по поводу предстоящей провокации в Крыму

На Украине отреагировали на заявление главы МИД России Сергея Лаврова, который в понедельник предупредил о подготовке Киевом провокации в Крыму. По информации министра, она может произойти в конце декабря.

Первым слова Лаврова раскритиковал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. "Первая моя реакция - он сам все придумал, затем вышел сам и озвучил", - поделился политик.

После этого "разоблачить" российского министра попытался секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он так разозлился, что заговорил по-русски. "Сделаю это на понятном россиянам языке: "Бред сивой кобылы!", простите, - "Сивого мерина", - написал Турчинов в Facebook.

Ранее в МИД России заявили, что Украина в случае провокации в Крыму получит ответ. "Мало не покажется", - предупредил Лавров.

О других планах Киева рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова. Так, Украина готовит вооруженную провокацию на линии соприкосновения в Донбассе для быстрого наступления на мариупольском направлении.