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Сильный пожар в кафе в центре Москвы попал на видео

20:36
  • понедельник
  • 17 декабря 2018

Площадь возгорания составила 35 квадратных метров

В Москве горело кафе "Натахтари" по адресу улица Сретенка, дом 24/2. На данный момент возгорание потушено.

Огонь вспыхнул в вентиляционном отсеке в пристройке кафе. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал, пишет агентство "Москва".

Из-за пожара движение по Сретенке частично перекрыто. Автобусам пришлось изменить маршрут – "м2", "м9" едут в объезд. Водителей просят объехать место ЧП по Бульварному кольцу.

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