Сильный пожар в кафе в центре Москвы попал на видео

Площадь возгорания составила 35 квадратных метров

В Москве горело кафе "Натахтари" по адресу улица Сретенка, дом 24/2. На данный момент возгорание потушено.

Огонь вспыхнул в вентиляционном отсеке в пристройке кафе. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал, пишет агентство "Москва".

Из-за пожара движение по Сретенке частично перекрыто. Автобусам пришлось изменить маршрут – "м2", "м9" едут в объезд. Водителей просят объехать место ЧП по Бульварному кольцу.