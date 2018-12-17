Гуцериев поставил на место "хама" Запашного из-за Cirque du Soleil

Миллиардер намерен судиться с дрессировщиком из-за клеветы

Глава совета директоров группы "Сафмар" Михаил Гуцериев намерен подать в суд на директора Большого московского цирка Эдгара Запашного за клевету.

"Когда я увидел, что он на уровне президента, известных, выдающихся людей нагло, бессовестно врет, — я хочу поставить этого хама на место, — и я начал с ним вести борьбу", - сообщил бизнесмен в интервью "Коммерсант FM".

Компания предпринимателя является основным застройщиком территории Сколково, где хотят построить площадку для выступлений и спортивных состязаний. Гуцериев подчеркнул, что она предназначена для всех, с кем будут заключены договора на аренду, а не только для канадского Cirque du Soleil.

Ранее Запашный пожаловался президенту России Владимиру Путину на то, что в Сколково в 2019 году появится постоянная площадка для Cirque du Soleil. По его мнению, это негативно скажется на российском цирке и спорте.

Представители Cirque du Soleil сочли обвинения Запашного голословными и необоснованными. В канадском цирке уточнили, что речь идет о строительстве площадки под многофункциональный зал, а группа "Сафмар" Гуцериева не собирается инвестировать в Cirque du Soleil.

В свою очередь Запашного поддержало Минкультуры России, передает "Интерфакс". Там считают, что российский бизнес должен поддерживать отечественного производителя.