ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гуцериев поставил на место "хама" Запашного из-за Cirque du Soleil

21:16
  • понедельник
  • 17 декабря 2018

Миллиардер намерен судиться с дрессировщиком из-за клеветы

Глава совета директоров группы "Сафмар" Михаил Гуцериев намерен подать в суд на директора Большого московского цирка Эдгара Запашного за клевету.

"Когда я увидел, что он на уровне президента, известных, выдающихся людей нагло, бессовестно врет, — я хочу поставить этого хама на место, — и я начал с ним вести борьбу", - сообщил бизнесмен в интервью "Коммерсант FM".

Компания предпринимателя является основным застройщиком территории Сколково, где хотят построить площадку для выступлений и спортивных состязаний. Гуцериев подчеркнул, что она предназначена для всех, с кем будут заключены договора на аренду, а не только для канадского Cirque du Soleil.

Ранее Запашный пожаловался президенту России Владимиру Путину на то, что в Сколково в 2019 году появится постоянная площадка для Cirque du Soleil. По его мнению, это негативно скажется на российском цирке и спорте. 

Представители Cirque du Soleil сочли обвинения Запашного голословными и необоснованными. В канадском цирке уточнили, что речь идет о строительстве площадки под многофункциональный зал, а группа "Сафмар" Гуцериева не собирается инвестировать в Cirque du Soleil.

В свою очередь Запашного поддержало Минкультуры России, передает "Интерфакс". Там считают, что российский бизнес должен поддерживать отечественного производителя.

Главное сегодня
Артисты канадского Cirque du Soleil
Артисты канадского Cirque du Soleil
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.