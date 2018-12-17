Москвичам усилили отопление из-за морозов

Энергетики в оперативном режиме корректируют температурный график

В связи с наступлением в столице сильных морозов Московская объединенная энергетическая компания повысила температуру во внутренних системах отопления в домах. На протяжении всего отопительного сезона энергетики в оперативном режиме корректируют температурный график в зависимости от погодных условий. Особое внимание уделяется своевременному подключению новостроек.

В жилой квартал "Октябрьское поле" на северо-западе Москвы уже заезжают первые новоселы. Москвичи спешат встретить Новый год в новых квартирах. На территории комплекса есть все необходимое: три детских сада, игровые и спортивные площадки, магазины и офисы. Но главное - свет и тепло в домах.

"При реализации данной площадки мы сотрудничали с ПАО МОЭК в части подключения теплоносителя к данному комплексу. Корпус мы вводили зимой, и к моменту выполнения отделочных работ ПАО МОЭК обеспечило нас теплоносителем. Сделали все качественно, быстро. По регламенту МОЭК срок реализации техдоговоров составляет 18 месяцев, но по опыту нашего сотрудничества с МОЭК зачастую происходит раньше подключение", - сказал начальник департамента технического заказчика ООО "РГ-Девелопмент" Александр Штырев.

Единая теплоснабжающая компания столицы - ПАО "МОЭК" - один из самых крупных поставщиков тепла в дома и офисы столицы. Именно сюда обращаются застройщики для подключения к централизованным городским источникам. Компания старается максимально упростить процедуру подключения. На сайте МОЭК появился "Личный кабинет заявителя". Там можно подать заявку в режиме онлайн - без бумаг и хождений по кабинетам.

"Тенденция по сокращению бумажного документооборота продолжается и поддерживается правительством Москвы. Так, в рамках эксперимента по переводу услуг в электронный вид с 20 декабря на портале мэра и правительства Москвы будет доступна единая форма заявки на выдачу технических условий, заключение договоров о подключении и оформление актов о подключении", - заявила начальник отдела регламентации и контроля процесса технологических присоединений ПАО МОЭК Наталья Банина.

Клиенты уже оценили новые сервисы. В этом году половина заявок подана в электронном виде.

Юлия Степина, Наталья Епифанова, "ТВ Центр", Москва.