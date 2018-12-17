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Стало известно, кто заявил на ингушских студентов-геологов

21:53
  • понедельник
  • 17 декабря 2018

Их могли задержать в связи с заявлением от студента из Таджикистана, который пожаловался на побои и стрельбу

Все 40 ингушских студентов Российского государственного геологического университета имени Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) отпущены из ОВД "Обручевский" и ОВД "Зюзино".

В ректорате вуза сообщили, что задержание могло быть связано с заявлением учащегося из Таджикистана, в котором он сообщил, что его якобы избили и выстрелили из травматического пистолета.

На данный момент выясняется, действительно ли ингуши были причастны к преступлению. Полиция намерена наладить совместную работу с постпредством Ингушетии для предотвращения подобных инцидентов, передает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что утром 17 декабря в общежитии РГГРУ прошли обыски. Правоохранительные органы изъяли наркотики, оружие и задержали 40 ингушских студентов, а также учащихся других республик Северного Кавказа.

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Обыски общежития РГГРУ
Обыски общежития РГГРУ
Обыски общежития РГГРУ
Обыски общежития РГГРУ
Обыски общежития РГГРУ
Обыски общежития РГГРУ
Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе
Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе
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