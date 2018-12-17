Стало известно, кто заявил на ингушских студентов-геологов

Их могли задержать в связи с заявлением от студента из Таджикистана, который пожаловался на побои и стрельбу

Все 40 ингушских студентов Российского государственного геологического университета имени Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) отпущены из ОВД "Обручевский" и ОВД "Зюзино".

В ректорате вуза сообщили, что задержание могло быть связано с заявлением учащегося из Таджикистана, в котором он сообщил, что его якобы избили и выстрелили из травматического пистолета.

На данный момент выясняется, действительно ли ингуши были причастны к преступлению. Полиция намерена наладить совместную работу с постпредством Ингушетии для предотвращения подобных инцидентов, передает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что утром 17 декабря в общежитии РГГРУ прошли обыски. Правоохранительные органы изъяли наркотики, оружие и задержали 40 ингушских студентов, а также учащихся других республик Северного Кавказа.