Хвастливый Порошенко сравнил себя с Саакашвили

Порошенко похвастался, что его не постигла судьба опального грузинского политика

Петр Порошенко сравнил себя с Михаилом Саакашвили, которому пришлось бежать из своей страны в 2013 году. Украинский лидер заявил, что ему удается удерживать власть 4,5 года.

Как пишет "Политнавигатор", Порошенко также "похвастался" тем, что именно благодаря ему Евросоюз продлил санкции против России. Выступая перед студентами в понедельник, Порошенко упомянул и Владимира Путина.

"Путин привык после Приднестровья и Осетии, после Абхазии и Нагорного Карабаха, после 2008 года в Грузии, что всё пройдёт. Я президент четыре с половиной года. 13 декабря я вернулся из Европы. Совет ЕС принял решение о продолжении санкций теперь уже на срок пять лет", - заявил Порошенко.

13 декабря лидеры стран Евросоюза продлили на полгода экономические санкции против России в связи с "нулевым прогрессом" в Донбассе.

Ранее Юлия Тимошенко уличила Порошенко в воровстве. Она подробно рассказала об "эпохальной авантюре", которую затеял президент Украины.