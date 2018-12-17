Названа дата старта продаж билетов на поезда в Крым

Они появятся в продаже 9 декабря 2019 года

Билеты на пассажирские поезда, маршрут которых будет проходить через Крымский мост, появятся в продаже 9 декабря 2019 года.

Железнодорожным транспортном в города полуострова - Симферополь и Севастополь - можно будет попасть из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Смоленска, Мурманска, Брянска и Кисловодска.

Кроме того, в 2019 году по Крымскому мосту начнут ходить 10 пар грузовых поездов и четыре пары пригородных, пишет ТАСС.

Мост через Керченский пролив открылся 15 мая 2018 года. Автомобильная часть моста заработала на следующий день. Движение большегрузов запустили 1 октября. Железную дорогу через Керченский пролив планируют открыть в 2019 году.