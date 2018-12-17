Валерия объявила в России "год матерного детокса"

Певица при этом не считает себя ханжой

Певица Валерия предложила устроить в России "год матерного детокса". По ее мнению, "очищение" можно начать с переписок в интернете.

"Я не ханжа, но мне искренне не хочется, чтобы наши дети росли, впитывая такие "ценности", а семье порой сложно противостоять такому "культурному натиску", - написала она в Instagram.

Продюсер Иосиф Пригожин, муж Валерии, ранее пристыдил лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова за использование в его выступлениях непечатных слов. Последний ответил ему в стихах: "Раз на русском языке петь плохо, буду слушать я теперь Валерию".

После этого Пригожин предложил устроить народное голосование об увеличении штрафа за использование нецензурных выражений во время публичных выступлений. В дискуссии также принял участие продюсер Игорь Матвиенко. Он предложил сделать одинаковыми правила использования нецензурной лексики в СМИ и на интернет-ресурсах на заседании президентского совета по культуре и искусству в Санкт-Петербурге.

Президент Владимир Путин в ответ призвал осторожнее относиться к данной теме. "У нас и разные части тела есть, мы же их не выставляем напоказ каждый раз, когда тепло и холодно", - сказал он.