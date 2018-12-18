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"Беззубая" реакция ЕС на создание армии Косово возмутила Россию

08:13
  • вторник
  • 18 декабря 2018

В постпредстве России при ООН заявили об угрозе конфликта из-за создания армии Косово

В минувшую пятницу власти Косова вопреки резолюции ООН приняли решение о создании в самопровозглашённой республике собственной армии. Возникшую ситуацию обсудил Совет Безопасности ООН, сообщает "ТВ Центр".

Решение о создании армии Косово противозаконно и должно быть отменено. Об этом заявил постоянный представитель России Василий Небензя.

Парламент самопровозглашённой республики уже утвердил пакет законов о трансформации Сил безопасности Косово в полноценную армию. Соединённые Штаты Приштину поддержали. Российские дипломаты заявили - это решение грозит возобновлением вооружённого конфликта с Сербией. Ситуация может выйти из-под контроля в любой момент, ведь обстановка в регионе крайне нестабильна.

"Решение о трансформации Сил безопасности Косово в Вооруженные силы Косово стало вопиющим нарушением резолюции 12-44 Совета Безопасности. Которая, как вновь подчеркнул генеральный секретарь, остается основополагающим правовым актом Косовского регулирования", - отметил Небензя, добавив, что реакция ЕС на решение властей Косово "беззубая".

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