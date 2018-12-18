В Британии пассажирские лайнеры едва не разбились при посадке

В британском Манчестере самолеты не смогли приземлиться с первой попытки из-за порывистого ветра

В интернет попали захватывающие кадры из аэропорта Манчестера. Порывы штормового ветра мешали посадке пассажирских лайнеров, сообщает "ТВ Центр".

Как только "Боинги" начинали приближаться к земле, их раскачивало в воздухе. В таких условиях никто из пилотов не смог сесть с первой попытки. Им приходилось маневрировать, снова набирать высоту и заходить на второй круг.

В итоге все самолеты приземлились благополучно, однако пассажирам это путешествие явно запомнится надолго.