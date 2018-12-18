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В Британии пассажирские лайнеры едва не разбились при посадке

08:38
  • вторник
  • 18 декабря 2018

В британском Манчестере самолеты не смогли приземлиться с первой попытки из-за порывистого ветра

В интернет попали захватывающие кадры из аэропорта Манчестера. Порывы штормового ветра  мешали посадке пассажирских лайнеров, сообщает "ТВ Центр".

Как только "Боинги" начинали приближаться к земле, их раскачивало в воздухе.  В таких условиях никто из пилотов не смог сесть с первой попытки. Им приходилось маневрировать, снова набирать высоту и заходить на  второй круг.

В итоге все самолеты приземлились благополучно,  однако пассажирам это путешествие явно запомнится надолго.

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