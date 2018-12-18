На Украине ставится "православный" эксперимент

Чего добился президент Порошенко, отпраздновав создание новой церкви? Какие группировки на Украине и за её пределами заинтересованы в углублении раскола? На эти и многие другие вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил политолог Константин Костин.

На Украине ставится эксперимент, цель которого - внедрить в православие несвойственные ему формы организации церковной жизни. Такое мнение высказал руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. В программе "События. 25-й час" он ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.

"Раскол он всегда раскол. И, безусловно, огромное количество проблем будет у простых украинцев. В и этом случае Порошенко будет аппелировать не совсем к прихожанам. Конечно, для воцерковленных людей это большая трагедия. Порошенко это делает совершенно точно для выборов", - отметил Костин.

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