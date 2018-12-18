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Страшная трагедия: именитый футболист с женой и сыном погиб в лобовом ДТП

08:22
  • вторник
  • 18 декабря 2018

Авария произошла под Витебском

Голкипер белорусского футбольного клуба "Витебск" разбился в ДТП. Вместе с футболистом погибли его жена и шестилетний сын. Выжить удалось только младшему ребенку спортсмена. Трехлетний мальчик ехал в детском кресле, это спасло ему жизнь.

"Авария произошла 17 декабря около 19:00. На 543-м километре трассы М1 легковой автомобиль KIA занесло, в итоге машину вынесло на встречную полосу, где она влетела в эвакуатор Mercedes", - сообщили в пресс-службе "Витебска". 

В минувшем сезоне Андрей Щербаков сыграл за "Витебск" 22 матча. В 2011 году вратарь выступал за БАТЭ, в составе которого стал чемпионом Белоруссии, а также обладателем Суперкубка страны, пишет "Газета.ру".

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