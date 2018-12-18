Порошенко растекся в благодарности перед ООН за резолюцию против России

​Президент Украины не спал ночью и написал проникновенный пост

Украинский лидер Петр Порошенко поздравил Генассамблею ООН с принятием резолюции о "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. Ее ранее предложил Киев.

В своем Facebook он назвал это решение еще одним "шагом к деоккупации Крыма".

"Резолюция показала однозначную оценку мирового сообщества относительно продолжающегося противоправного поведения Кремля", - подчеркнул президент Украины.

По его мнению, "цивилизованный мир" всерьез обеспокоен той опасностью, которую якобы несет Россия на суше и на море. Порошенко считает, что Москва хочет превратить Черноморско-Азовский регион в "серую зону своего исключительного контроля". Он добавил, что сейчас Россия якобы хочет разобраться со свободой судоходства, а также с режимом нераспространения ядерного оружия.

"Недавний открытый акт агрессии против Украины в районе Керченского пролива в очередной раз подтвердил истинные намерения России и напомнил о том, что кремлевский поход против европейской безопасности, набирает обороты", - говорится в Facebook украинского президента.

Он напомнил о позиции мирового сообщества по этому инциденту. Отметил, что "Кремль должен немедленно и безусловно освободить украинских моряков и вернуть Украине военные корабли".

За принятие резолюции в Генассамблее ООН проголосовали 66 стран. Против высказались 19, еще 72 воздержались, сообщает ТАСС. В документе говорится, что присутствие российских военных в Крыму противоречит национальному суверенитету, а также "политической независимости и территориальной целостности Украины". Кроме того, в пятом пункте постановительной части содержится осуждение России из-за строительства Крымского моста.

А еще Генассамблея осуждает увеличивающееся военное присутствие России в частях Черного и Азовского морей. Не нравятся ГА ООН и наложенные Россией "ограничения на проход иностранных судов в Азовском море".

Решение ГА ООН прокомментировал заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский. По его словам, большинство стран при голосовании воздержались. Это означает, что они не хотят иметь ничего общего с "вредоносной украинской затеей". Тем не менее, дипломат добавил, что из-за таких решений Генассамблеи украинские власти получат очередной сигнал о том, что им "все дозволено и все будет прощено", а во всех их грехах обвинят Россию.

Между тем, удивление Полянского вызвало решение ГА ООН отклонить поправки, предложенные к документу Ираном и Сирией. Они призвали к тщательному расследованию инцидента в Керченском проливе и привлечению виновных к ответственности. Также они призвали обе стороны к "сдержанности и уважению суверенных границ друг друга". Однако некоторые западные страны, среди которых Великобритания и Польша, назвали такие дополнения "противоречащими тексту резолюции.

25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна - бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". Они незаконно пересекли границу и не подчинялись требованиям российской стороны. По данному факту ФСБ России возбудила уголовное дело. 24 моряка арестованы до 25 января. Они содержатся в московском СИЗО.

После этого Киев обвинил Москву в агрессии и ввел военное положение в десяти областях страны на 30 дней. В России назвали инцидент в Керченском проливе провокацией, а ввод военного положения – попыткой сорвать президентские выборы на Украине.