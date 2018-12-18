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Рост пособия по безработице резко увеличит число бездельников в России

08:45
  • вторник
  • 18 декабря 2018

В нашей стране число официальных безработных может увеличиться на почти на 40%

В России растет число официально зарегистрированных безработных. Об этом сообщили в Министерстве труда. По прогнозам ведомства, в следующем году в службы занятости придут более миллиона человек. При этом сейчас в нашей стране порядка 800 тысяч зарегистрированных безработных.

Главная причина таких изменений – резкое повышение размера пособия по безработице. В частности, для предпенсионеров оно может превысить 11 тысяч рублей.

По мнению экспертов, стимул становиться на официальный учет у безработных появится, прежде всего, в регионах. Там зарплаты и уровень жизни относительно невысокие и пособие окажет существенную помощь, пишут "Известия".

В начале декабря Центробанк предложил закрепить право гражданина, который лишился работы, временно не платить за ипотеку. Банки в этом случае ничего не потеряют, поскольку удлиняется срок платежа.

Ранее российский парламент одобрил закон о введении уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение работников за пять лет до пенсии.

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