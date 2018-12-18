ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперт назвал курс доллара на декабрь

09:17
  • вторник
  • 18 декабря 2018

Рублю пророчат позитивное будущее

Глава аналитического блока УК "Ингосстрах-инвестиции" Евгений Воробьев заявил, что российскую валюту ждет укрепление в ближайшее время. В частности, это произойдет из-за повышения ключевой ставки Центробанком, которое произошло 14 декабря.

Как отметил аналитик, к концу текущей недели российская валюта может вырасти до 66-66,2 рубля за доллар. К концу декабря курс установится примерно на уровне 66,5-67 рублей за доллар.

При этом аналитик отметил, что рост ставки уже заложен в текущие котировки. Не нужно забывать и о том, что в России стартовал период налоговых платежей за декабрь. Таким образом, рублю будет оказана умеренная поддержка в течение недели, сообщает "Российская газета".

Между тем, главным фактором влияния на состояние рубля станет происходящее с индексом доллара на мировом рынке. Это связано с итогами заседания ФРС США по базовой ставке. По словам Воробьева, повышение ставки случится почти наверняка, и после этого станет известно о планах ФРС по ставке на 2019 год. Именно комментарии регулятора после решения о ставке в текущем году окажут прямое влияние на индекс доллара.

По словам ведущего аналитика "Открытия Брокер" Андрея Кочеткова, цены на нефть стабилизировались на отметке более 60 долларов за баррель. Признаков возобновления нисходящей динамики пока мало.

Он добавил, что влияние налогового периода и возможных тенденций к смягчению денежно-кредитной политики в США после заседания ФРС приведете к тому, что курс доллара будет тяготеть к ослаблению. Таким образом, российская валюта будет двигаться в сторону уровня в 66 рублей за доллар. А еще, в первом квартале 2019 года внешние обязательства России наверняка будут меньше международных резервов, что станет значительным стабилизирующим фактором для рубля на весь 2019 год.

14 декабря ЦБ поднял ключевую ставку на 0,25%. Ее значение теперь равняется 7,75% годовых. Кроме того, ранее Банк России предсказал обвал цены на нефть.

Новости по теме
Пункт обмена валют
Пункт обмена валют
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.