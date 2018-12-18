Эксперт назвал курс доллара на декабрь

Рублю пророчат позитивное будущее

Глава аналитического блока УК "Ингосстрах-инвестиции" Евгений Воробьев заявил, что российскую валюту ждет укрепление в ближайшее время. В частности, это произойдет из-за повышения ключевой ставки Центробанком, которое произошло 14 декабря.

Как отметил аналитик, к концу текущей недели российская валюта может вырасти до 66-66,2 рубля за доллар. К концу декабря курс установится примерно на уровне 66,5-67 рублей за доллар.

При этом аналитик отметил, что рост ставки уже заложен в текущие котировки. Не нужно забывать и о том, что в России стартовал период налоговых платежей за декабрь. Таким образом, рублю будет оказана умеренная поддержка в течение недели, сообщает "Российская газета".

Между тем, главным фактором влияния на состояние рубля станет происходящее с индексом доллара на мировом рынке. Это связано с итогами заседания ФРС США по базовой ставке. По словам Воробьева, повышение ставки случится почти наверняка, и после этого станет известно о планах ФРС по ставке на 2019 год. Именно комментарии регулятора после решения о ставке в текущем году окажут прямое влияние на индекс доллара.

По словам ведущего аналитика "Открытия Брокер" Андрея Кочеткова, цены на нефть стабилизировались на отметке более 60 долларов за баррель. Признаков возобновления нисходящей динамики пока мало.

Он добавил, что влияние налогового периода и возможных тенденций к смягчению денежно-кредитной политики в США после заседания ФРС приведете к тому, что курс доллара будет тяготеть к ослаблению. Таким образом, российская валюта будет двигаться в сторону уровня в 66 рублей за доллар. А еще, в первом квартале 2019 года внешние обязательства России наверняка будут меньше международных резервов, что станет значительным стабилизирующим фактором для рубля на весь 2019 год.

14 декабря ЦБ поднял ключевую ставку на 0,25%. Ее значение теперь равняется 7,75% годовых. Кроме того, ранее Банк России предсказал обвал цены на нефть.