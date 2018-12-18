Президенту придется уволить себя: У Порошенко нашли родственников в России

Украинские СМИ нашли в России родственников Петра Порошенко

У президента Украины Петра Порошенко, который пригрозил увольнять чиновников за наличие русской родни, самого есть родственники в России. Это выяснили журналисты издания "Страна.ua".

По их данным, жена старшего сына украинского лидера – Алексея – родом из России. При этом до смены фамилии у нее было гражданство нашей страны. Юлия Львовна Порошенко (Алиханова) даже не потрудилась сдать российский загранпаспорт – в интернете можно легко найти его сканы.

Журналисты выяснили, что дядя и тетя мамы Юлии проживают в Крыму. Они голосовали на референдуме за воссоединение полуострова с Россией.

Нашелся "российский след" и у главы МИД Украины Павла Климкина, который сам уроженец Курска. Отец его жены – генерал-майор в отставке Юрий Михайленко – живет в Крыму.

Ранее Порошенко поручил спецслужбам проверить чиновников, имеющим родственников в России. "Как только проверка будет завершена и у меня будут основания, за мной дело не станет", - сказал он.