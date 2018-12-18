ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президенту придется уволить себя: У Порошенко нашли родственников в России

09:11
  • вторник
  • 18 декабря 2018

Украинские СМИ нашли в России родственников Петра Порошенко

У президента Украины Петра Порошенко, который пригрозил увольнять чиновников за наличие русской родни, самого есть родственники в России. Это выяснили журналисты издания "Страна.ua".

По их данным, жена старшего сына украинского лидера – Алексея – родом из России. При этом до смены фамилии у нее было гражданство нашей страны. Юлия Львовна Порошенко (Алиханова) даже не потрудилась сдать российский загранпаспорт – в интернете можно легко найти его сканы.

Журналисты выяснили, что дядя и тетя мамы Юлии проживают в Крыму. Они голосовали на референдуме за воссоединение полуострова с Россией.

Нашелся "российский след" и у главы МИД Украины Павла Климкина, который сам уроженец Курска. Отец его жены – генерал-майор в отставке Юрий Михайленко – живет в Крыму.

Ранее Порошенко поручил спецслужбам проверить чиновников, имеющим родственников в России. "Как только проверка будет завершена и у меня будут основания, за мной дело не станет", - сказал он.

Новости по теме
Пётр Порошенко делает селфи
Пётр Порошенко делает селфи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.