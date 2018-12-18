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Москвичей без термобелья запугивают простатитом

09:03
  • вторник
  • 18 декабря 2018

Медики дали жителям столицы советы, как избежать переохлаждения

Москвичам рассказали, как избежать страшных последствий зимних морозов. По словам врача общей практики поликлиники №8 департамента здравоохранения Москвы Василия Фролова, в холода нужно надевать термобелье, это самый простой способ не заболеть.

Медик отметил, что переохлаждение грозит женщинам циститом, а мужчинам - простатитом. "Самый чувствительный мужской орган – простата. Она моментально реагирует на переохлаждение, в результате чего возникает простатит", - предупредил врач.

Данные заболевания не только опасны сами по себе, но и сулят негативными последствиями. "Не лишним будет хорошенько утеплиться, в том числе используя кальсоны или термобелье", - цитирует Фролова агентство "Москва".

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