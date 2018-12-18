В России резко подорожают яйца и молоко

Причина в росте цен на топливо

Премьер-министра России Дмитрия Медведева предупредили о подорожании товаров повседневного спроса. Письмо председателю правительства было отправлено 14 декабря. Его подписали, в частности, главы Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), "Руспродсоюза".

Хлеб, молоко, яйца подорожают из-за стремления нефтяников заработать на корпоративных клиентах на фоне заморозки цен на топливо. По их мнению, повышение цен на топливо на 30% для корпоративных клиентов приведет и к подорожанию перевозок на 10%. В связи с этим цены на продукты станут выше на 1-8%.

В связи с этим ассоциации просят Медведева поручить проведение встречи с топливными компаниями, чтобы обсудить ситуации и условия сотрудничества, передает "Коммерсантъ".

8 ноября стало известно, что нефтяники начали ужесточать условия работы с корпоративными клиентами. С лета 2018 года они начали уменьшать или вовсе отменять скидки для них по топливным картам. Первой на такие меры пошла "Газпром нефть". За ней последовала "Роснефть". При этом, в "Лукойле" скидки остались. Однако условия по топливным картам ухудшились.

Между тем, 17 декабря Центробанк пересмотрел прогноз развития российской экономики на ближайшие три года. В итоге регулятор заявил о скором падении цен на нефть. Так, в следующем году баррель "черного золота" будет продаваться не за 63 доллара, как ожидалось, в куда более скромные 55 долларов. Тенденция связана с увеличением добычи нефти в США.