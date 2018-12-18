ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гусман высказался о "несметном богатстве" Маслякова

10:10
  • вторник
  • 18 декабря 2018

Стал известен секрет материального благосостояния ведущего КВН

Постоянный член жюри КВН Юлий Гусман прокомментировал материальное благополучие телеведущего Александра Маслякова, который якобы "приватизировал КВН".

Гусман согласился с тем, что Масляков – небедный человек, однако отметил, что ведущий сам добился благосостояния. "Его программа стабильно бьет все рейтинги. Но Масляков заслужил финансовый успех. И нечего завидовать, что у него дом-дворец, иномарки, квартиры", - приводит слова Гусмана "Экспресс-газета".

Ранее СМИ сообщали, что КВН на членских взносах собирает за сезон не менее 220 тысяч долларов. При этом у Маслякова имеется большая квартира в центре столицы и дом на Рублевке.

В своем недавнем интервью "Известиям" телеведующий Юрий Николаев рассказал, что рядом с Масляковым вовремя оказались юристы и команда поддержки, направившая его в нужное русло.

Главное сегодня
Александр Масляков
Александр Масляков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.