Гусман высказался о "несметном богатстве" Маслякова

Стал известен секрет материального благосостояния ведущего КВН

Постоянный член жюри КВН Юлий Гусман прокомментировал материальное благополучие телеведущего Александра Маслякова, который якобы "приватизировал КВН".

Гусман согласился с тем, что Масляков – небедный человек, однако отметил, что ведущий сам добился благосостояния. "Его программа стабильно бьет все рейтинги. Но Масляков заслужил финансовый успех. И нечего завидовать, что у него дом-дворец, иномарки, квартиры", - приводит слова Гусмана "Экспресс-газета".

Ранее СМИ сообщали, что КВН на членских взносах собирает за сезон не менее 220 тысяч долларов. При этом у Маслякова имеется большая квартира в центре столицы и дом на Рублевке.

В своем недавнем интервью "Известиям" телеведующий Юрий Николаев рассказал, что рядом с Масляковым вовремя оказались юристы и команда поддержки, направившая его в нужное русло.