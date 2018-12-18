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Раскрыта дата наступления: Порошенко решился на новые убийства в Донбассе

10:16
  • вторник
  • 18 декабря 2018

В операции ВСУ задействуют 20 тысяч силовиков

Замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин раскрыл планы украинской армии. По его словам, наступление ВСУ в Донбассе может начаться 24 или 25 декабря.

В операции будет задействована 20-тысячная военная группировка. Она сконцентрирована на горловском направлении и в районе Светлодарской дуги. Кроме того, в район съехались более 120 танков, около 250 артиллерийских орудий и минометов, а также 110 установок реактивных систем залпового огня.

Изначально, наступление ВСУ было запланировано на конец минувшей недели. Силовики намеревались захватить Новоазовский и Тельмановский районы, а также установить контроль над участком границы с Россией. Однако, по словам Басурина, дата начала военных действий была перенесена, в частности, из-за раскрытия "агрессивных планов и преданию их огласке", пишет газета "Известия".

В конце предыдущей недели стало известно о подготовке Украиной очередной провокации. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, украинские военные стянули технику и вооружение на мариупольском направлении. По ее словам, всё это необходимо президенту Украины Петру Порошенко. Украинский лидер рассчитывает остановить падающий рейтинг в преддверии выборов,  возможно, и вовсе добиться их отмены, продлив военное положение.

Между тем, армия ДНР уже приведена в полную боевую готовность в ожидании наступления ВСУ. Все части укомплектованы на 100% и обеспечены необходимым вооружением и техникой.

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