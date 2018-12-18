К чему привело решение о создании армии Косово

В России раскритиковали решение о создании армии Косово

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию против героизации нацизма. За документ проголосовали 129 стран. Ожидаемо против выступили США и Украина. В ходе экстренного заседания Совбеза ООН, которое так же прошло этой ночью, представители Вашингтона заявили, что поддерживают властей самопровозглашённой республики Косово в вопросах создания полноценной армии.

Обеспокоенность - слишком мягкое слово, чтобы охарактеризовать отношение Белграда к решению Приштины создать в Косове полноценную армию. Чтобы изложить свою позицию, президент Сербии приехал на заседание Совбеза ООН лично.

"Мы просим всех вас - это моя самая большая просьба сегодня - кто-то должен остановить этих людей. Мой первый вопрос всем: на основании какого документа они получили свое так называемое "суверенное право" сформировать собственные вооруженные силы. Где это написано? В каком документе? Этого даже нет в их Конституции! Это просто интерпретация, очень плохая интерпретация, которую сделали некоторые страны в их собственных политических интересах", - заявил президент Сербии Александр Вучич.

Резолюция Совета Безопасности ООН от 10 июня 1999 года, в частности, постановляет провести демилитаризацию Освободительной армии Косова и других вооружённых групп косовских албанцев. 19 лет спустя документ не утратил силу. Поэтому поддержку рядом стран создания армии Косова действительно сложно назвать чем-то иным, кроме выгодной им интерпретации.

"США подтверждают свою поддержку постепенного, прозрачного перехода к профессиональным, многонациональным, взаимодействующим с НАТО силам, которые служат всем общинам Косова и представляют их. Данные шаги полностью согласуются с резолюцией 1244, принятой 10 июня 1999 г. и обозначившей основные принципы урегулирования косовского кризиса", - указал политический координатор постоянного представительства США при ООН Родни Хантер.

Ключевое положение здесь - "силы, взаимодействующие с НАТО". Стратегическое положение Косова на Балканах привлекательно для альянса. С 1999 года здесь уже находится база Кэмп-Бондстил - штаб-квартира Многонациональной оперативной группировки "Восток" под командованием США. После решения Приштины создать собственную армию генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление по этому поводу. Но это не более чем слова. Ведь понятно, кто в альянсе играет первую скрипку.

"Мы постоянно обращали внимание на то, что ситуация в крае крайне нестабильна и в любой момент может выйти из-под контроля. Требовали пристального международного мониторинга по линии Совета безопасности. Наши призывы игнорировали, а Приштину регулярно покрывали. В результате ситуация приобрела взрывоопасный разворот. Решение о трансформации Сил безопасности Косово в Вооруженные силы Косово стало вопиющим нарушением резолюции 1244 Совета Безопасности", - указал постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Присутствовавший на Совбезе президент Косова теперь сожалеет, что непризнанная республика слишком долго тянула с созданием своей армии. То есть, по сути, расстроен, что Приштина давно не нарушила решения ООН. А заодно в очередной раз обвиняет Белград в обострении отношений. И это при том, что менее месяца назад именно Косово ввело 100-процентные пошлины на импорт товаров из Сербии. А теперь создает полноценную армию. Очевидно, что часть этого пусть и небольшого войска будет дислоцирована на севере непризнанной республики, где большинство населения сербы и интеграция этих территорий, по мнению Приштины, проходит слишком медленно. Не исключены и провокации на границе с Сербией. Белград будет вынужден реагировать. На чьей стороне в этом случае выступят войска НАТО, предсказать несложно.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".