Протестная лихорадка охватывает новые страны беззащитной Европы

Буря охватила не только Францию, но и всю Европу

Многотысячные митинги в Венгрии. Люди протестуют против нового закона, позволяющего работодателям резко повышать количество сверхурочных часов. Не утихают протесты и во Франции. Теперь о себе заявили профсоюзы полиции. В знак недовольства снижением финансирования они договорились со среды закрыть все комиссариаты. С членами профсоюзов уже пообещал встретиться глава МВД Франции.

Новые многотысячные протесты на улицах Будапешта. Место сбора демонстрантов - у государственной телекомпании. Накануне попытка двух оппозиционных депутатов прорваться внутрь закончилась ничем. Теперь здание - в плотном кольце митингующих. Они говорят, что не уйдут, пока не зачитают свои требования в прямом эфире, передает "ТВ Центр".

Первоначально митингующие выступали против нового трудового закона, который оппозиция прозвала рабским. Он предполагает резкое увеличение сверхурочных часов работы. Но теперь демонстранты в своих требованиях идут дальше - ратуют за независимые суды и свободу слова, а так же выступают против политики властей в целом. Среди протестующих - десятки оппозиционных депутатов, которые только подливают масла в огонь.

Организаторы протестов грозят властям масштабным движением сопротивления. В толпе звучат призывы к всеобщей забастовке. Нечто подобное сейчас переживает Франция. Протестная лихорадка охватила едва ли не все слои общества. Акции "желтых жилетов" и других недовольных стали более спокойными, но говорить о закате движения не приходится. По последним данным, в ходе протестов погибли уже восемь человек - в основном, из-за дорожных инцидентов.

Но сами стражи порядка уже готовы присоединиться к протестующим. С завтрашнего дня профсоюзы призывают полицейских блокировать работу комиссариатов. Причина - сокращение финансирования силовых структур. Урезать бюджет планируют со следующего года.

Пресса называет происходящее бурей, которая охватила не только Пятую республику, но и всю Европу. Как пишет Le Figaro, многочисленные проблемы ЕС, включая протесты, миграцию, "Брекзит" и торговую политику США, делают Старый Свет беззащитным перед внешними и внутренними угрозами.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".