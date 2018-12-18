Украина торопится выжать максимум из военного положения

В Евросоюзе заявили о гарантиях Киева о скорой отмене военного положения

Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма и Севастополя, направленную против нашей страны. В документе выражается "озабоченность" российским присутствием в Чёрном и Азовском морях. Это якобы подрывает стабильность в регионе. А вот неоднозначную политику украинского президента - церковный раскол и введение военного положения - в Генассамблее обсуждать не стали.

Рабочая поездка в Днепр (бывший Днепропетровск) у украинского президента выдалась очень насыщенной. Петр Порошенко посетил церковь. Тема автокефалии на Украине сейчас номер один. Пообщался с горожанами и пообещал им новый аэропорт. Сходил в театр и побеседовал с творческой интеллигенцией. Программа культурная, но и не без большой политики, передает "ТВ Центр".

"Я ввел военное положение. Я имею абсолютно полную информацию о том, какие силы сконцентрированы вдоль российско-украинской границы, какие силы сконцентрированы в Азовском море для оккупации Азова, какие береговые батареи и ракетные комплексы установлены для атаки и перекрытия Керченского пролива. Зачем Россия перевозит на одну базу, я показал спутниковую фотографию, более 300 танков. Она расположена в 18 километрах от нашей границы. Привезены боеприпасы, привезены военные. Что мне делать?" – задается вопросом Порошенко.

Случайно или нет, но именно в это время второе лицо государства, премьер-министр Украины в Брюсселе повторял примерно то же самое, ища понимания у иностранных партнеров. Еще не так давно анонсированное вооруженными силами ползучее наступление на Донбасс, по мнению Владимира Гройсмана, взяло на вооружение Россия.

"Ползучая оккупация частей Азовского моря продолжает ограничивать возможности для свободного плавания в этих водах", - сказал политик.

Эту поездку украинское правительство, видимо, запишет себе в актив. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини резко осудила действия России в Керченском проливе. По её мнению, причин для применения силы в отношении украинских военных моряков якобы не было. Специальный посланник США по Украине, которого еще считают сейчас главным идеологом политики Киева, Курт Волкер, добавил:

"Россия, как мы знаем, заявляет, что теперь контролирует весь Керченский пролив. Она контролирует вход и выход, она ограничивает свободу передвижения судов, а это необходимо только для безопасного прохода. И Россия напала на украинские военные корабли. Так что я думаю, что Россия что-то замышляет. И поэтому они говорят: "О, Украина планирует нападение, поэтому Украина провоцирует".

Ранее Курт Волкер планировал посетить Москву с официальным визитом. И вот заявил, что поездку отменил. Формальный повод - как раз таки инцидент в Керченском проливе. Здесь стоит отметить: отчетливы видны попытки Киева по нагнетанию обстановки, ведь до окончания действия военного положения на Украине, которое отменяет в том числе президентские выборы, которые Порошенко рискует проиграть, осталась всего неделя.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".