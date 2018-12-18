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Собянин открыл Дворец государственных услуг "Мои документы"

13:00
  • вторник
  • 18 декабря 2018

В рамках открытия многофункционального центра также провели конференцию

На северо-востоке Москвы на территории ВДНХ открылся новый многофункциональный центр "Мои документы". В первый день работы учреждения его посетил Сергей Собянин.

В рамках открытия МФЦ также состоялась конференция "Искренний сервис". Мэр Москвы обсудил с сотрудниками центра реализацию проекта. Новый стандарт обслуживания ввели в 2017 году. Главная цель - решать задачи посетителей с точки зрения их интересов и делать больше, чем предусмотрено инструкцией, начиная с улыбки и заканчивая вниманием и заботой.

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