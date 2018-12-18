Эпичная драка Дедов Морозов в Одессе попала на видео

Они не обращали внимание даже на изумленных детей

В центре Одессы произошел удивительный инцидент с двумя мужчинами, переодетыми в Дедов Морозов. Актеры попросту устроили драку прямо посреди улицы.

Это случилось 17 декабря. В Сети появилось видео произошедшего. Два актера настолько яро сцепились друг с другом, что один из них потерял бороду. Разнимать драчунов выбежала Снегурочка. Но они не стали ее слушать.

Также конфликт пыталась остановить одна из прохожих. Она обратила внимание участников конфликта на детей, ради которых, они по сути и работают в этих костюмах. Тем не менее, Деды Морозы продолжили выяснять отношения. И только мужчины-прохожие смогли оттащить обозленных "волшебников" друг от друга, передает сайт украинских "Вестей".

Между тем, как сообщает SM News, в драку перерос давно назревавший конфликт. Ранее в редакцию одесского издания "Думская" обратился один из профессиональных Дедов Морозов. Он пожаловался на поборы за возможность работать в этом месте.

Сама драка началась после того, как претензии к одному из актеров высказал его коллега. Последнему не понравилось, что с его оппонентом было больше желающих сфотографироваться. В ответ от него потребовали уйти из-под елки подальше. Женщина в костюме Снегурочки, как оказалось, выполняла функции "смотрящей". Именно она собирала дань с Дедов Морозов.