Беременная Лопырева в черном мини сразила наповал

Виктория продемонстрировала на публике округлившийся живот

Объявившая о беременности Виктория Лопырева появилась на церемонии вручения наград известной газеты "Советский спорт". Для выхода в свет гламурная блондинка выбрала черное короткое платье свободного кроя и босоножки на высоком каблуке.

Виктория вела себя настолько естественно и двигалась так легко, будто вовсе не беременна. Однако самые внимательные гости церемонии отметили, что живот у экс-модели уже довольно большой. Народ был сражен наповал красотой девушки, пишет "Дни.ру".

Лопыревой вручили почетный диплом победителя номинации "Событие года", которым стал прошедший в России чемпионат мира по футболу. Виктория была амбассадором мундиаля.

"Для меня как для посла ЧМ-2018 было большой честью и гордостью получить за всех нас нашу общую награду – премию в номинации "Событие года", - написала блондинка на своей страничке в Instagram.

Напомним, Виктория Лопырева сообщила, что ждет первенца. Имя отца малыша модель тщательно скрывает.