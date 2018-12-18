Глушаков объяснил видео из бани с девушкой подготовкой к матчу

Футболист обвинил свою супругу в изменах

Футболист "Спартака" Денис Глушаков дал показания на допросе, устроенном полицией 17 декабря. Он рассказал о необычной практике для его одноклубников при подготовке к матчам. По его словам, перед каждой игрой спартаковцы идут в баню с девушками.

В полицию его вызвали из-за информации об угрозах, которые якобы исходят с его стороны в адрес жены Дарьи. Глушаков заявил, что действительно угрожал супруге в порыве злости, узнав о ее изменах. Однако капитан "красно-белых" отметил, что те слова были сказаны на эмоциях и их нельзя воспринимать всерьез.

Также он подчеркнул, что никогда не бил супругу, хотя она заявляла обратное. По его мнению, жена сама все подстроила, чтобы подготовиться к суду, передает "Чемпионат.com" со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Ранее Дарья Глушакова заявила, что футболист пригрозил убить ее. После этого московская полиция решила вызвать футболиста на допрос. До этого сам игрок обвинил ее в мошенничестве.

Сейчас Денис и Дарья находится в бракоразводном процессе. В октябре Никулинский суд столицы арестовал счета футболиста. 19 октября он вынес решение, согласно которому он должен перечислять на содержание детей треть своего дохода.

В сентябре в Сети появилось видео. На нем показано, как девушка с камерой пытается войти в баню. Ею оказалась жена Глушакова. В самой бане находился футболист, который держал дверь и не пускал ее. В итоге Дарья все равно ворвалась в помещение. Там камера выхватила вдалеке девушку, которую автор видео назвала "проституткой его". Также Дарья утверждала, что все это происходит перед очередной игрой "Спартака". О каком именно матче шла речь, неизвестно.