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Человечество ждут новые мутации на Марсе

11:26
  • вторник
  • 18 декабря 2018

Облик людей, колонизировавших Марс, будет серьезно отличаться от нынешнего

Американский биолог-эволюционист Скотт Соломон определил, каким мутациям подвергнутся люди на Марсе спустя много поколений. Высокий уровень радиации может активировать выработку каротиноидов в организме человека. Эти вещества придадут коже "марсиан" оранжевый цвет.

В условиях слабой гравитации кости переселенцев станут более хрупкими, но при этом широкими, пишет Соломон в Twitter.

Более того, при отсутствии на Марсе фауны, вирусов и бактерий такие клетки крови, как лейкоциты превратятся в рудименты и окажутся ненужными. Однако контакт "марсиан" с обычными людьми или животными из-за этого может стать смертельным.

Также отсутствие животных может привести к тому, что "марсиане" будут веганами.

Ранее ТВЦ писал о том, что уфолог опубликовал фото найденного на Марсе инопланетянина.

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