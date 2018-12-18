Заговоривший на украинском Порошенко довел до слез

Пользователи не перестают потешаться над украинским лидером

Любой русскоязычный человек может со временем перейти на украинский, уверен президент Украины Петр Порошенко. В пример он привел самого себя.

По его словам, по-украински нынешний президент страны не говорил до 1997 года, когда ему наступил 31 год. Об этом он рассказал на встрече со студентами и творческой интеллигенцией в Днепре

"Я родился в Одесской области, в селе у бабушки был суржик, учился я все время на русском", — отметил он. При этом Порошенко подчеркнул, что владеет еще пятью языками, пишет "Газета.Ru".

В соцсетях, как всегда, не обошли стороной очередное заявление украинского лидера. В частности, один из пользователей Twitter отметил, что Порошенко, может, и говорит на украинском, но "пьет русскую", вероятно, имея ввиду слухи о любви президента выпить. Другие пользователи признались, что зарыдали от абсурдности высказывания.

Ранее стало известно, что у Порошенко нашли родственников в России. Такая информация есть у журналистов издания "Страна.ua". В частности, выяснилось, что жена Алексея Порошенко - старшего сына украинского лидера – родом из России. Кроме того, дядя и тетя мамы Юлии проживают в Крыму. Они голосовали на референдуме за воссоединение полуострова с Россией.

Порошенко родился в Одесской области, в городе Болграде. Его отцом был Алексей Порошенко – уроженец села Сафьяны, который ранее располагался на территории, принадлежащей Румынии. Матерью нынешнего президента Украины была Евгения Григорчук, родом из села Кугурлуй-Матроска. Оно также ранее находилось на территории Королевства Румыния.