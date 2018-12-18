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"Они охотятся за украинцами": Шокирующее заявление Порошенко

12:23
  • вторник
  • 18 декабря 2018

Слова президента озадачили народ

Петр Порошенко убежден, что скоро Украина станет членом НАТО и Европейского союза. По мнению президента, скептики, вставляющие палки в колеса Киева, уже могут убедиться, что страна находится на пороге светлого будущего.
Порошенко устроил истерику в прямом эфире

"Так, как нам сейчас говорят, что вступление в Евросоюз в качестве полноправного члена для Украины невозможно, так же год назад говорили про церковь. Так же, как нам сейчас говорят, что вступление в НАТО невозможно, так же нам говорили три года назад, что в условиях миграционного кризиса это будет самоубийство для каждого руководителя европейской страны предоставить украинцам безвиз", - заявил лидер Незалежной, выступая перед студентами и педагогами Днепропетровска.

Порошенко припомнил утверждения о том, что Киев не примут в безвизовую зону из-за напряженности в стране. "Потому что у вас война, они все убегут и там поселятся, в Украину никто не вернётся, это будет громадная проблема для европейцев, созданная украинцами", - активно жестикулируя воспроизвел  президент высказывание скептиков.

По словам украинского лидера, благодаря ему так больше никто не может сказать, а граждане Украины с удовольствием посещают Европу. "Больше года работает безвиз. Ни одной проблемы! Они охотятся за украинцами, а не мы им создаём проблемы", – отметил Порошенко, чем немало шокировал собравшихся в зале. 

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