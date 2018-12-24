Жизнь россиян сильно изменится с 1 января 2019 года

Нас ждут нововведения в налогообложении, изменится уровень пенсии и минимальной зарплаты

МРОТ сравняется с прожиточным минимумом

С начала нового года россиян ждут приятные изменения, связанные с федеральным минимальным размером оплаты труда (МРОТ). Он составит 11 280 рублей.

Решение затронет порядка четырех миллионов человек: не только тех, кто получает минимальную оплату труда, но и получателей пособий по беременности и родам, а также временной нетрудоспособности.

В регионах МРОТ теоретически может быть еще выше, чем 11 280 рублей. Местные работодатели начисляют районный коэффициент и процентную надбавку.

Пенсии подрастут

С 2019 года стартует первый этап пенсионной реформы. В конечном итоге женщинам пенсионный возраст повысят с 55 до 60 лет, а мужчинам - до 65 лет. Однако изменения будут растянуты на долгое время. Пенсионный возраст будут увеличивать постепенно - в среднем на полгода каждый год.

Выйти на пенсию во II полугодии 2019 года смогут мужчины, родившиеся в первой половине 1959 года, и женщины, родившиеся в начале 1964 года.

Есть и хорошие новости. С 1 января в России вырастут выплаты пенсионерам. В частности, пенсии неработающих пенсионеров будут увеличены на тысячу рублей.

НДС повысят на 2%

С 2019 года в нашей стране будет увеличен налог на добавленную стоимость с 18 до 20%. Применять новую ставку надо будет к товарам, отгруженным после 1 января. Согласно оценке профильных ведомств, мера должна обеспечить поступление более 600 миллиардов рублей в бюджет ежегодно.

Между тем, новая ставка не коснется социально значимых товаров и услуг. Для них сохранится льготная ставка в 10%. Правительство ранее пообещало направить средства от повышения НДС на социальные нужды, прежде всего на здравоохранение.

"Закон о 0,3 промилле"

В следующем году вступает в силу закон об ответственности (штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора года) водителей за пьяное вождение в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови.

Управлять автомобилем по-прежнему запрещено при содержании 0,16 миллиграмма спирта на один литр выдыхаемого воздуха. Новым документом был устранен пробел в административном законодательстве. Он возвращает в практику установление факта опьянения по анализу крови, а не только выдыхаемого воздуха. Раньше, например, лазейка появлялась у нетрезвых водителей, которые в момент аварии находились в бессознательном состоянии.

Изменения в ОСАГО

С нового года тарифный коридор по ОСАГО будет изменен. Минимальная ставка упадет с 3432 до 2746, а максимальная вырастет с 4118 до 4942 рублей.

При этом для молодых и неопытных водителей (до 21 года) полис станет дороже. А вот наибольшие скидки получат водители в возрасте от 59 лет со стажем от шести лет.

ЖКХ подорожает

В 2019 году произойдет традиционная индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Она будет разбита на два этапа — на 1,7% в январе и на 2,4% в июле в среднем по стране. Раньше суммы в платежках повышались раз в год.

Необходимость повышения тарифов объясняется ростом ставки НДС с 1 января до 20 процентов. Ждать до июля с повышением нельзя, потому что платить НДС по новой ставке предприятия ЖКХ начнут уже в январе.