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Достаточно: Плющенко поставил крест на Сотниковой

12:14
  • вторник
  • 18 декабря 2018

22-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова не выступает в текущем сезоне

Тренер Сотниковой Евгений Плющенко уговаривает ее бросить спорт из-за полученных ранее травм. После победы на Олимпиаде 2014 года Аделина пропустила два соревновательных сезона, однако принимала участие в различных телешоу, пишет Газета.ru.

"Я считаю, что Аделине спорт надо закрыть и переходить на тренерскую работу, в шоу. Не надо мучить себя, выиграла Олимпиаду и достаточно. Относительно соревнований мы с ней не занимаемся, готовимся к шоу", - цитирует слова Плющенко ТАСС.

Фигуристка планирует выступить на шоу "Лебединое озеро". С Плющенко она сотрудничает с апреля 2017 года.

Сотникова встала на лед в 4 года, она стала первой в России чемпионкой в женском одиночном катании.

Ранее ТВЦ сообщил о том, что российские фигуристы заняли весь пьедестал в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию.

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