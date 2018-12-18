Конспирологический бред: В России разнесли "истинную" версию смерти главы ГРУ

Минобороны прокомментировало отчет об общении агентов ФБР с экс-советником Трампа по нацбезопасности

В Министерстве обороны России во вторник отреагировали на информацию западных СМИ, что начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Сергун якобы погиб в Ливане.

Как указали в оборонном ведомстве, эти данные, распространяемые с подачи американского Минюста, не что иное как "конспирологический бред". "Игорь Дмитриевич в январе 2016 года находился в России", - отметили ТАСС в Минобороны.

В январе 2016 года президент Владимир Путин выразил соболезнования семье Игоря Сергуна. Ему было 58 лет. Он работал в военной разведке с 1984 года. Генерал умер в подмосковном доме отдыха после обширного инфаркта.

Ранее западные СМИ сообщили, что советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн во время допроса сообщил, что соболезнует российскому послу в США Сергею Кисляку "после смерти Сергуна в Ливане".