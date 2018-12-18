"Какой-то позор": Мамаев заистерил в суде

Суд оставил мольбы и угрозы футболистов без внимания

Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Павел Мамаев и нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин останутся на Новый год в СИЗО. Во вторник Мосгорсуд подтвердил законность продления ареста футболистам.

Также суд вынес аналогичное решение в отношении двух других фигурантов дела - Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.

"Постановление Тверского суда оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - приводит слова судьи ТАСС.

Сразу после заседания решение прокомментировал Павел Мамаев.

"Это какой-то позор", — заявил футболист.

В ходе заседания футболисты напомнили о том, где именно должен праздноваться Новый год. Тот же Мамаев просил дать ему встретить праздник с семьёй в кругу домашнего очага, передает "Чемпионат.com".

Он отметил, что следственные действия подошли к концу. Сами футболисты, пор его словам, ничем не смогут помешать вести дальнейшие действия.

"Каждый из нас, в частности я, приносим извинения. Я компенсировал ущерб в размере 500 тысяч рублей. В практике, когда наносится малый вред, суд решает о штрафе 350 тысяч рублей. Мы полностью сотрудничаем со следствием", - подчеркнул Мамаев.

Также футболист напомнил, что берет на себя компенсацию ущерба за поврежденный автомобиль и ущерб. По его словам, за два месяца "каждый осознал, что так делать нельзя".

Александр Кокорин в свою очередь заявил, что дело раскрыто и закрыто, и они находимся в СИЗО незаконно. Он также сослался в суде на желание встретить Новый год дома.

"По мне, дело полностью раскрыто и закрыто. Принесён лёгкий вред", - отметил игрок "Зенита".

В октябре Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и их приятели приняли участие в драке в центре Москвы. Пострадавшим оказался водитель ведущей одного из федеральных телеканалов. Затем они напали в кафе на начальника департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина. 5 декабря Тверской суд продлил им арест. В СИЗО они пробудут до 8 февраля.

Между тем, адвокат Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что потерпевшие по делу о драке получили легкие травмы. К такому выводу пришли судмедэксперты.