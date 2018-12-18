Все взорвется: Ученые обнаружили темную энергию

Ученые предупредили о том, что в мире может произойти новый большой взрыв

Астрофизик Итан Сигел заявил об уничтожении Вселенной из-за воздействия некой темной энергии. Созданная им модель показала, что если Вселенная продолжит расширяться с такой же высокой скоростью, что и сейчас, она в итоге достигнет конечной точки. В этой точке сдерживающие ее рост силы будут поглощены темной энергией.

Темная энергия - это малоисследованная структура, способная сокрушать гравитационные, электромагнитные и ядерные волны. Она может привести к большому взрыву и концу света, сообщает The Daily Express.

Предполагается, что взрыв произойдет через 22 миллиарда лет.

Ранее ТВЦ писал о том, что проповедник назвал точную дату конца света.