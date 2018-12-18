Испытания корвета "Громкий" показали на видео

Корабль построен специально для ТОФ в рамках программы перевооружения

Во Владивостоке завершаются государственные испытания новейшего российского корвета "Громкий". Военный корабль, построенный на Амурском заводе для Тихоокеанского флота, протестировали в полигонах боевой подготовки флота.

В ходе маневров экипаж "Громкого" и представители завода совместно с членами государственной приемной комиссии проверили работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также вооружения корабля. В частности, были проведены ракетные и артиллерийские стрельбы по надводным, воздушным и береговым целям, выполнено порядка 30 взлетов и посадок корабельных вертолётов Ка-27 на палубу корвета, отработаны задачи противовоздушной и противолодочной обороны корабля.

После завершения государственных испытаний на корабле торжественно поднимут Военно-Морской флаг, затем "Громкий" официально войдет в состав сил Тихоокеанского флота, передает ТВЦ.ru.