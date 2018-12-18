Собянин рассказал о постоянном развитии столичных центров госуслуг

Помимо предоставления москвичам более 180 государственных услуг, здесь сами работники смогут проходить обучение

Во вторник на ВДНХ в 71-ом павильоне открылся дворец госуслуг "Мои документы". Не просто центр, а именно Дворец, в том числе благодаря своему размещению и историческим интерьерам: колонам, фрескам, звезде на потолке.

Исторические ценности - во благо современности. Павильон атомной энергии сегодня дает в энергию другого уровня. Здесь разместился новый офис Многофункционального центра Москвы. Еще более современный. Еще более совершенный. Все социальные услуги в одном месте, как и раньше, и даже больше. Например, оформить документы по любым вопросам можно теперь даже не выезжая из Москвы, передает "ТВ Центр".

"Теперь можно, не выезжая из Москвы, подать документы и оформить, например, свою дачу или садовый участок в Московской области. Сегодня был первый посетитель, у которого приняты документы на регистрацию права на квартиру в городе Севастополь. Это очень удобно, это экономит деньги и время, никуда не нужно выезжать. И по нашим подсчетам, только за этот год за подобной услугой в Управление Росреестра по Москве обратилось 90 тысяч человек. А теперь это можно сделать в МФЦ", - рассказал руководитель Росреестра по Москве Игорь Майданов.

​Одни из первых посетителей нового МФЦ - столичный власти. Мэр Москвы Сергей Собянин лично оценил качество нового центра и даже провел экскурсию для известной актрисы Ольги Картунковой. Главная излюбленная тема для юмористов - очередь за документами - здесь уже не актуальна. Впрочем, как и в любом многофункциональном центре Москвы. Все вопросы посетителя решаются в режиме "одного окна".

Персонал для нового центра тоже особенный. Сотрудники, которые уже отличились в предоставлении так называемого "искреннего сервиса". Когда выполняют работу далеко за рамками своих обязанностей ради решения вопросов посетителей.

"Банки, торговые центры борются за клиентов. Они проводят соответствующее обучение, тренинги, настраивают своих работников на то, чтобы конкурировать с другими, на то, чтобы как можно больше к ним приходило клиентов, но в чиновничьей среде нет конкуренции. Люди могут прийти только к вам и больше никуда, у них нет других чиновников, нет другого пенсионного фонда, нет фонда страхового, медицинского", - отметил Собянин.

Мэр не только поздравлял сотрудников нового МФЦ, но и награждал лучших во всей столице. Тех, кто целый год предоставлял москвичам самый настоящий "искренний" сервис.

Елена Сахно, "ТВ Центр".