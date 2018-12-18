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В чем уникальность строящейся станции метро "Нижегородская"

15:11
  • вторник
  • 18 декабря 2018

Технология строительства этой станции уникальная

Строительство транспортно-пересадочного узла "Рязанская" на юго-востоке города  завершат уже в новом году. Одна из ключевых - это станция "Нижегородская". Она разместится сразу на двух новых линиях. Здесь же пассажиры смогут пересесть на поезда Московского центрального кольца и электрички Горьковского направления.

Огромные ковши экскаваторов вгрызаются в землю на поверхности. А вот на глубине - масштабная стройка. Рабочие рассредоточены на всей территории будущей станции "Нижегородская". Одна из ее особенностей - то, что одновременно на две платформы смогут прибывать сразу четыре поезда. Станция единственная не только в стране, но и в Европе. Технология строительства была выбрана тоже нестандартная.​

Уникальность не только в технологии строительства. "Нижегородская" соединит сразу две линии метро - Некрасовскую и Большую кольцевую. Рядом платформа "Карачарово" и Московское центральное кольцо. Новый транспортно-пересадочный узел станет одним из крупнейших в Европе. Здесь появится двухпутный тоннель, в котором платформы будут располагаться по бокам, а поезда пойдут посередине. Ну а под землей появится огромный вестибюль площадью около 20 тысяч квадратных метров.

​​Первый участок "розовой" линии московского метро откроется для пассажиров уже в начале следующего года. В районе станции "Косино" она соединится с Таганско-Краснопресненской линией. Новая ветка по прогнозам разгрузит сразу несколько ближайших районов. А пассажиры смогут экономить до 20 минут в пути.

​Александра Сергомасова, Андрей Стрюков, "ТВ Центр".

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