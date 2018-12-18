В детском технопарке "Калибр" осваивают новые технологии

Преподаватели - профессиональные разработчики - воспринимают эти занятия как важную миссию

Детскому технопарку "Калибр" исполнился всего год. И за это время сотни школьников здесь прошли обучение компьютерной анимации, трехмерному моделированию, технологиям создания виртуальной, используя самую современную техническую базу. Причем, пройдя курсы, некоторые подростки даже подписывают отложенные трудовые контракты с будущими работодателями.

В технопарке побывала корреспондент "ТВ Центра" Ольга Стрельцова.