ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В детском технопарке "Калибр" осваивают новые технологии

15:45
  • вторник
  • 18 декабря 2018

Преподаватели - профессиональные разработчики - воспринимают эти занятия как важную миссию

Детскому технопарку "Калибр" исполнился всего год. И за это время сотни школьников здесь прошли обучение компьютерной анимации, трехмерному моделированию, технологиям создания виртуальной, используя самую современную техническую базу. Причем, пройдя курсы, некоторые подростки даже подписывают отложенные трудовые контракты с будущими работодателями.

В технопарке побывала корреспондент "ТВ Центра" Ольга Стрельцова.

Главное сегодня
Школьники в технопарке
Школьники в технопарке
Программирование
Программирование
Занятия в технопарке
Занятия в технопарке
Занятия в технопарке
Занятия в технопарке
Занятия в технопарке
Занятия в технопарке
Занятия в технопарке
Занятия в технопарке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.