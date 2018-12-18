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Ансамбль Росгвардии вышел на лед ради новогоднего клипа

15:40
  • вторник
  • 18 декабря 2018

Что в итоге получится, мы увидим 31 декабря

Ансамбль Росгвардии снимает клип к Новому году прямо на Красной площади. Выбрали настоящий хит - песню Last Christsmas. Почти 30 лет назад её спел Джорж Майкл, и она стала просто гимном рождественских праздников! Гвардейцы, похоже, справились. И, судя по реакции зрителей, блестяще, передает "ТВ Центр".

Снимают клип на катке перед ГУМом, по вечерам, когда площадка озаряется  разноцветными огнями. На льду - 200 человек, включая массовку. Несмотря на мороз, настроение праздничное у всех.

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Ансамбль Росгвардии на катке
Ансамбль Росгвардии на катке
Ансамбль Росгвардии на катке
Ансамбль Росгвардии на катке
Съемка клипа с ансамблем Росгвардии
Съемка клипа с ансамблем Росгвардии
Ансамбль Росгвардии
Ансамбль Росгвардии
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