Ансамбль Росгвардии вышел на лед ради новогоднего клипа

Что в итоге получится, мы увидим 31 декабря

Ансамбль Росгвардии снимает клип к Новому году прямо на Красной площади. Выбрали настоящий хит - песню Last Christsmas. Почти 30 лет назад её спел Джорж Майкл, и она стала просто гимном рождественских праздников! Гвардейцы, похоже, справились. И, судя по реакции зрителей, блестяще, передает "ТВ Центр".

Снимают клип на катке перед ГУМом, по вечерам, когда площадка озаряется разноцветными огнями. На льду - 200 человек, включая массовку. Несмотря на мороз, настроение праздничное у всех.